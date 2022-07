Bitcoin: Die Lage bleibt schwierig!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

In den letzten Tagen konnte der Bitcoin immerhin leichte Erholungen vorweisen und damit die Linie bei 19.000 US-Dollar wieder nach oben durchbrechen. Damit haben die Bullen es zunächst verhindert, dass die Kryptowährung unter die Höchststände aus dem Jahr 2017 fällt. Was allerdings weiterhin fehlt, sind Anzeichen für eine generelle Erholung. Stattdessen waren am Dienstagmorgen schon wieder Rückschläge zu verzeichnen. Im… Hier weiterlesen