Bitcoin: Jetzt ist es passiert!

In den letzten Tagen haben es viele bereits befürchtet, am Samstag ist es nun tatsächlich passiert. Der Bitcoin fiel erstmals seit über einem Jahr wieder unter die Marke von 20.000 USD und erreicht damit den niedrigsten Kurs seit Ende 2020. Jegliche Gewinne aus dem Hype aus 2021 haben sich damit vollständig in Luft aufgelöst und die weiteren Aussichten sind nun…