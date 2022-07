Bitcoin: Hohe Erwartungen!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Bitcoin und andere wichtige Coins verzeichneten am Donnerstagabend einen Kursanstieg, während die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen um 3,7 % auf 958,2 Mrd. US-Dollar zunahm. Kryptowährungen im Aufwind, während andere Risikoanlagen wie US-Aktien im grünen Bereich notierten Der S&P 500 und der Nasdaq schlossen den zurückliegenden Handelstag mit einem Plus von 1,5 % bzw. 2,3 % ab.