Bitcoin-Fonds verzeichnen rekordverdächtigen Geldzufluss

BlackRocks Bitcoin-ETF bricht alle Rekorde und erreicht als schnellster aller Zeiten 10 Milliarden Dollar Vermögen.

Der BlackRock Bitcoin ETF ist mit 10 Milliarden US-Dollar in Rekordzeit die erfolgreichste Währung der Welt. Für viele Anleger ist es nicht in eine Fieber gekommen, das den Preis der Kryptowährung auf ein Rekordhoch getrieben hat. Akzeptanz dieser Produkte und entsprechende Kapitalzuflüsse waren noch nie so massive wie zum Jahresbeginn. Seit den 11. Januar dieses Jahres haben Anleger historisch viel Geld in die 10 US-amerikanischen Bitcoin-Handelsfonds gesteckt, wodurch das Gesamtkapital auf fast 50 Milliarden US-Dollar angeschwollen ist.

Schon am Donnerstag hat der BlackRock iShares Bitcoin Trust einen Wert von 10 Milliarden US-Dollar erreicht — und es ist noch nie vorgekommen, dass ein neuer ETF so schnell diese Marke erreicht hat. Fidelitys Fonds, mit seinen mehr als 6 Milliarden US-Dollar an Kapital, war schon zu diesem Zeitpunkt der drittgrößte der Investmentverwaltung und war verantwortlich für die Hauptzahl der Kundengelder, die zu Jahresbeginn umgelegt wurden.

"Es ist eine anhaltende Welle der Nachfrage. Diese Produkte sind stark losgekommen und blieben stark", kommentierte Todd Rosenbluth, Leiter der VettaFi Forschung. Die Fonds ermöglichen es gewöhnlichen Anlegern, die digitale Vermögenswerte über ihre Brokerage-Konten zu kaufen, ohne zu einer Kryptowährungsbörse gehen zu müssen oder Fonds, die den Kurs von Bitcoin durch Terminkontrakte verfolgen. Einige Analysten sagten voraus, dass der große Kapitalzufluss der Fonds am Beginn abflachen würde, aber stattdessen hat sich das Tempo der Zuflüsse in den letzten Wochen beschleunigt, da die Bitcoin-Preise auf Rekordniveaus zusteuerten.

Am Montagnachmittag wurde Bitcoin bei mehr als $67.000 gehandelt, nur knapp unter seinem November 2021 Höchststand von $68.990,90. Vor einem Jahr beendete die Währung den Handel auf ungefähr $40.000 und vor zwei Jahren war sie auf etwa $23.000 zu finden. Viele Analysten schrieben Bitcoin’s Aufschwung in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres der Erwartung zu, dass die ETFs genehmigt werden würden. Nun sagen sie, dass die Akzeptanz der Fonds durch Investoren zu größerer Zuversicht führt und gleichzeitig neue Nachfrage schafft.

Dieser BlackRock Fonds ist bereits in seltenen Luftschichten: Laut dem Bloomberg Intelligence sind nur etwa 4% der mehr als 3.000 gelisteten US-amerikanischen ETFs mit mehr als $10 Milliarden an Vermögen in BlackRock’s Bitcoin Fonds. Neun der Bitcoin Fonds waren im Januar neu auf dem Markt, während Grayscale's Bitcoin Trust in einen ETF umgewandelt wurde und bereits um die 30 Milliarden US-Dollar an Vermögen aufwies, als andere Fonds lanciert wurden.

Seither haben Investoren mehr als $8 Milliarden aus diesem Fonds abgezogen, der eine deutlich höhere Gebühr als die Konkurrenz berechnet. Grayscale's jährliche Gebühr von 1,5% würde für den Vermögensverwalter etwa $400 Millionen an jährlichen Einnahmen generieren, wenn das durchschnittliche Vermögen des Fonds auf aktuellen Niveaus bleibt. BlackRock verlangt nach Ablauf der Werbezeit 0,25%, während die meisten kleineren Vermögensverwalter sogar noch niedrigere Gebühren verlangen.

Natürlich halten nicht alle Vermögensverwalter die Produkte aufgrund der Höhen und Tiefen von Bitcoin Geschichte für angemessen für private Anleger. Vanguard hat zum Beispiel erklärt, dass es keine Pläne gibt, einen Bitcoin ETF anzubieten und keine Krypto-bezogenen Produkte auf seiner Brokerage-Plattform anbieten wird. Der gigantische Vermögensverwalter bezeichnete Bitcoin in einem kürzlichen Blog-Beitrag als "mehr eine Spekulation als eine Investition". Berater, die maßgebend daran beteiligt sind Kapital an ETFs weiterzugeben, haben zurzeit beschränkten Zugang zu den Bitcoin Fonds.

Die Wealth-Management-Plattformen von Morgan Stanley, Merrill Lynch, UBS und Wells Fargo bieten die Fonds auf unsolicited Basis an — beratende können die Produkte nicht aktiv an ihre Kunden herantragen, aber sie können sie auf Anfrage eines Kunden kaufen. Sollte sich das ändern, erwarten Analysten mehr Kapitalzuflüsse. "Die Plattformen von Beratern haben den Sektor gemieden, weil sie kein SEC-reguliertes Produkt hatten", erklärte Aniket Ullal, Leiter von ETF-Daten und Analysen bei CFRA Research. "Wenn sich etwas verändert, erwarten wir höhere Nachfrage."

Einige der neuen Bitcoin Fonds stehen im direkten Wettbewerb mit absoluten Schwergewichten anderer Anlageklassen, was den Zufluss neuer Gelder betrifft. BlackRock's Bitcoin Fonds hat im Februar den drittgrößten Beitrag zu den Geldzuflüssen in amerikanische ETFs geleistet und knapp den größten ETF von S&P 500 übertroffen. Fidelity's Bitcoin Fonds war Nummer 8. (Die gefragtesten Fonds im Februar waren die S&P 500 von Vanguard und die Informationstechnologie von Vanguard.)

Im Moment ist es jedoch noch ein Mangel an Daten über die tatsächlichen Käufer der Fonds. Die Wall Street wird nach den Quartalsberichten großer Investoren mehr wissen über die von ihnen gehaltenen Fonds. Der Handel hat in den letzten Monaten jedoch beschleunigt. An einem einzigen Tag, am Mittwoch, wechseln um die $8 Milliarden an Aktien ihren Besitzer, es war der größte Tag bisher, laut Bloomberg Intelligence. "Die Geschwindigkeit, mit der Investoren diese Fonds angenommen haben, ist eine Überraschung. Es ist eine ungewöhnliche Situation", bemerkte Ullal, der auch hinzufügte, dass es normalerweise viel länger dauert, bis ETFs Geld zu sich ziehen, während sie darauf warten, auf den verschiedenen Berader-Plattformen gelistet zu werden.

