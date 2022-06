Bitcoin: Ein Fass ohne Boden!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Bitcoin (CRYPTO: BTC) stürzte am Montag um mehr als 14% ab, mit starkem Momentum nach einem bärischen Wochenende, an dem die Spitzenkryptowährung 8,62% über die 24-Stunden-Handelszeiträume am Samstag und Sonntag verlor. Anleger am Aktienmarkt in Alarmbereitschaft Die Kursentwicklung im Kryptosektor hat die Anleger am Aktienmarkt aufgeschreckt, da die Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum (CRYPTO: ETH) am Wochenende oft die Richtung vorgibt,… Hier weiterlesen