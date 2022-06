Bitcoin: Fallende Kryptowährungspreise stellen Miner vor Probleme!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die fallenden Kryptowährungspreise haben den Minern von Bitcoin (CRYPTO: BTC) im Jahr 2022 das Leben schwer gemacht, aber Canaccord Genuity-Analyst Joseph Vafi sagte am Montag, dass er seine bullischen langfristigen Aussichten für die Krypto-Miner Argo Blockchain ADR (NASDAQ: ARBK) beibehält:ARBK), HIVE Blockchain Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE), Hut 8 Mining Corp (NASDAQ:HUT) und Vitcoin Ltd (NASDAQ:IREN). Mining-Effizienz entscheidend In seinem monatlichen Mining-Update für… Hier weiterlesen