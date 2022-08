Bitcoin, Ethereum und andere Altcoins sehen geringfügige Abflüsse aus Fonds

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Krypto-Investmentfonds verzeichneten in der vergangenen Woche moderate Abflüsse nach sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Zuflüssen. Was geschah: Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Investmentprodukte verzeichneten Abflüsse im Wert von 21 Millionen Dollar, während Short-Bitcoin-Fonds Zuflüsse im Wert von 2,6 Millionen Dollar verzeichneten, wie aus dem wöchentlichen CoinShares Fund Flows report on digital assets. Fonds, die sich auf den führenden Altcoin Ethereum (CRYPTO: ETH) konzentrieren, verzeichneten dagegen Zuflüsse im… Hier weiterlesen