Bitcoin, Ethereum & Co.: Warum Kryptowährungen aktuell wieder Spekulanten anziehen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, kaum steigt der Bitcoin-Kurs, schon sind die Kryptowährungs-Spekulanten wieder in Habachtstellung. Nachdem die Cyberdevise zwischenzeitlich wieder bis knapp an die Marke von 26.500 Euro kletterte, sprechen manche Marktbeobachter bereits von einer möglicherweise bevorstehenden, neuen Hausse. Vielleicht ist in diesem Fall aber auch der Wunsch...