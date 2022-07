Bitcoin: Enormer Fall!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

In den letzten 24 Stunden ist der Preis von Wrapped Bitcoin um 3,67% auf $19.860,38 gefallen. Dies steht im Gegensatz zu seinem positiven Trend in der vergangenen Woche, in der er von 19.733,30 $ bis zum aktuellen Preis um 1,0 % gestiegen ist. Wichtiger Vergleich Das folgende Diagramm vergleicht die Preisbewegung und Volatilität von Wrapped Bitcoin in den letzten 24 Stunden… Hier weiterlesen