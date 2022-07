Bitcoin: Eine klare Ansage!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Der Bitcoin ist nicht jedermanns Sache. Nicht wenige dürften schon Probleme dabei haben, das Prinzip hinter der Kryptowährung zu verstehen. Das ist auch keine Schande. Selbst gestandenen IT-Experte kommen beim Thema Blockchain gerne mal an ihre Grenzen. Geht es aber rein um den Wert der Kryptowährung, so haben auch Laien so ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Bitcoin. Für die einen… Hier weiterlesen