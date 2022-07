Bitcoin: Dollar-Stärke sorgt für Bitcoin-Schwäche!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Bitcoin (CRYPTO: BTC) bleibt unter dem Allzeithoch von 2017, was für Bullen besorgniserregend ist. Der Absturz von (CRYPTO: LUNA) und (CRYPTO: UST) hat zu einer tragischen Ansteckung anderer Kryptofirmen geführt, da wir gesehen haben, dass dem Kryptomarkt in einem außergewöhnlichen Tempo Liquidität entzogen wurde. Mehrere Schwachstellen aufgedeckt Im Finanzstabilitätsbericht der Bank of England vom Dienstag ging das Financial Policy Committee (FPC)… Hier weiterlesen