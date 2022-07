Bitcoin: Celsius schickt 500 Millionen Dollar in Bitcoin an FTX!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Marktteilnehmer teilten die Befürchtung, dass der Kryptowährungskreditgeber Celsius am Donnerstag 500 Millionen Bitcoin (CRYPTO: BTC) verkaufen könnte, die an FTX überwiesen wurden. Das Celsius Network hat 24.462 Bitcoin (CRYPTO: WBTC) an die Krypto-Börse FTX überwiesen, laut einer Transaktion, die vom Blockchain-Tracker Whale Alert aufgezeichnet wurde. 24.462 #WBTC (510.853.104 USD) wurden von Celsius Network an #FTX https://t.co/HFTdffD1fu — Whale Alert (@whale_alert)… Hier weiterlesen