Bitcoin-Bulle Scaramucci sagt, dass genau das passieren muss, damit die Spitzenkryptowährung zum Inflationsschutz wird

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



Skybridge Capital CEO Anthony Scaramucci glaubt, dass es für die führende Kryptowährung Bitcoin (CRYPTO: BTC) noch früh ist. Was geschah: “Ich’habe in dieser Sendung immer wieder gesagt, dass Bitcoin noch nicht reif genug ist, um als potenzieller Inflationsschutz betrachtet zu werden. Man hat bei Bitcoin einfach nicht die nötige Bandbreite", sagte Scaramucci kürzlich in einem Interview mit der "Squawk Box" von CNBC.> Scaramucci sagte, er… Hier weiterlesen