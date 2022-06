Bitcoin: Bitcoin erlebt einen düsteren Moment!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

On-Chain-Daten zeigen, dass die meisten Bitcoin-Adressen jetzt weniger wert sind als zu dem Zeitpunkt, als der Bitcoin auf sie übertragen wurde, was mit hoher Sicherheit darauf hindeutet, dass die meisten Inhaber jetzt Geld mit ihrer Investition verlieren. Zwei-Jahres-Tief erreicht Daten, die am Freitag in einem Tweet von Glassnode, dem Account von Twitter Inc. (NYSE:TWTR), geteilt wurden, zeigen, dass der Sieben-Tage-Durchschnitt… Hier weiterlesen