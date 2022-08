Bitcoin: BTC sinkt unter dieses wichtige Niveau!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Neben Bitcoin wurden auch die meisten anderen Altcoins am Dienstag auf breiter Front im Minus gehandelt. Der Token Filecoin (CRYPTO: FIL), der am Montag der Top-Gewinner war, verzeichnete heute starke Verluste, was die volatile Natur des Kryptowährungsmarktes widerspiegelt. Marktkapitalisierung von Kryptowährungen fällt Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen fiel ebenfalls weiter von der 1,10-Billionen-Dollar-Marke, die in der Vorwoche erreicht wurde. Ethereum… Hier weiterlesen