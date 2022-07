Bitcoin: BTC hält sich über $20.000!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die Händler blieben jedoch vorsichtig, da erwartet wird, dass die US-Notenbank die Zinssätze um bis zu 100 Basispunkte anheben wird, um die ansteigende Inflation einzudämmen, was risikoreichere Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, als Investitionen weniger attraktiv machen würde. Kursgewinne so weit das Auge reicht Beliebte Altcoins, darunter Ethereum (CRYPTO: ETH), Dogecoin (CRYPTO: DOGE) und Solana (CRYPTO: SOL), verzeichneten in den vergangenen 24… Hier weiterlesen