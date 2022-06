Bitcoin: BTC-Reserverisiko erreicht Allzeittief!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Die weltweit erste Kryptowährung Bitcoin (CRYPTO: BTC) hatte ein paar schlechte Monate, die jüngste On-Chain-Datenanalyse ergab, dass Bitcoin-Adressen im Gewinn kürzlich fast 55,7% — was bedeutet, dass die meisten profitieren, aber es ist dennoch ein Zwei-Jahres-Tief. Die Hoffnung stirbt zuletzt Die auf On-Chain-Daten basierende Metrik "Reserve-Risiko" malt einen Hoffnungsschimmer in den derzeit düsteren Bitcoin-Markt. Laut Daten, die am Dienstag in einem… Hier weiterlesen