Bitcoin: Der Abwärtstrend des Kryptowährungs-Chaos setzt sich fort!

Am 07. Juni konnte der Bitcoin seinen Rückgang wieder aufholen und befindet sich nun über der 20.000-$-Marke. Die weltweite Marktkapitalisierung der Kryptowährung stieg innerhalb einer Woche um 3,7 % auf 938,3 Milliarden Dollar. Einschneidende Ergebnisse in der vergangenen Woche! Der Bitcoin handelte allerdings am vergangenen Donnerstag unterhalb des einfachen 200-tägigen Durchschnitts, so Marcus Sotiriou, Analyst bei GlobalBlock. "Der Bitcoin hat…