Bitcoin: 3 Gründe für den Absturz!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Im vergangenen Monat kam es zu einem starken Einbruch der Kryptowährungskurse, da Rezessionsängste aufkamen und große Unternehmen operative Probleme und Insolvenzen hatten. Der Analyst und seine These Marcus Sotiriou, Analyst bei dem in Großbritannien ansässigen Digital Asset Broker GlobalBlock, analysierte den starken Ausverkauf, den der Kryptowährungsmarkt in letzter Zeit erlebte. Sotiriou hebt drei Hauptgründe für den jüngsten Absturz auf dem… Hier weiterlesen