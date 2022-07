Bitcoin: 21.000-Dollar-Marke überschritten!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Bitcoin (CRYPTO: BTC), die wertvollste Kryptowährung der Welt, hat es geschafft, über die 21.000-Dollar-Marke zu steigen und verzeichnete am Mittwoch Gewinne. Ethereum (CRYPTO: ETH), die zweitgrößte Kryptowährung, ist am Mittwoch wieder über die Marke von 1.500 Dollar gestiegen. Der Ethereum Classic (CRYPTO: ETC) war in den vergangenen 24 Stunden der Top-Gewinner, während der Nexo (CRYPTO: NEXO) den größten Rückgang verzeichnete.… Hier weiterlesen