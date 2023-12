Bit Digital-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bit Digital von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "gut" ist. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt 54,35 Punkte, was bedeutet, dass Bit Digital momentan als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 34,15 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "neutral" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Bit Digital beläuft sich auf 2,57 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,2 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +24,51 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 2,41 USD und einem Abstand von +32,78 Prozent auf ein "gut" hin. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz wurde die Aktie von Bit Digital auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Bit Digital weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Rating führt. Demnach erhält die Aktie von Bit Digital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht".