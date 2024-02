Bit Digital Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Bit Digital-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch in jüngsten Berichten stimmen die Analysten im Durchschnitt darin überein. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 96,72 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Aktie eher schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Bit Digital in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 31,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,11 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bit Digital bei 2,9 USD liegt, während die Aktie selbst bei 3,05 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 3,18 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".