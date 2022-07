BitNile-Aktie: Kursanstieg!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



BitNile Holdings Inc (NASDAQ:NILE) Aktien handeln am Dienstagnachmittag um etwa 2,35% höher auf $0,34. Aktien von Krypto-Unternehmen im Allgemeinen handeln höher inmitten der Stärke der Kryptowährungen. Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen rund 13,5% zugelegt, während Ethereum rund 44% zugelegt hat. Auch die Tochtergesellschaft von BitNile, TurnOnGreen, erhielt am Montag staatliche, bundesstaatliche und Versorgungszertifizierungen für ihre Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. ENERGY… Hier weiterlesen