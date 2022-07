BitNile-Aktie: Kometenhafter Anstieg!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die Aktien von BitNile Holdings Inc (NASDAQ:NILE) sind am Montagmorgen um 9,00% auf $0,34 gestiegen. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, TurnOnGreen, erhielt staatliche, bundesstaatliche und Versorgungszertifizierungen für seine Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Die Aktie ist auch höher in Übereinstimmung mit dem Preis von Bitcoin und Ethereum gehandelt. ENERGY STAR-Zertifizierung erhalten BitNile sagt, dass das Unternehmen auch eine ENERGY STAR-Zertifizierung für sein 32-Ampere-EV-Ladegerät… Hier weiterlesen