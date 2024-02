Bison Finance Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Das Anleger-Sentiment für Bison Finance wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Bison Finance wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bison Finance-Aktie beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 39,77). Somit erhält die Aktie auch auf Basis der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs der Bison Finance-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,054 HKD, was einem Unterschied von +8 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Bison Finance also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.