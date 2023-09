Bis zu 70 Parteien für Neuwahl in den Niederlanden registriert

DEN HAAG (dpa-AFX) - Bei der Wahl in den Niederlanden im November könnten sich bis zu 70 Parteien um Parlamentsmandate bewerben. Das seien weniger als beim letzten landesweiten Urnengang, teilte die staatliche Wahlkommission am Dienstag in Den Haag mit. 2021 waren demnach noch 89 Parteien ins Wahlregister aufgenommen worden. Allerdings ist die Zahl der am Ende tatsächlich teilnehmenden Parteien in der Regel geringer; 2021 waren es laut Wahlausschuss 37.

Derzeit gibt es in der sogenannten Tweede Kamer, die ungefähr mit dem Bundestag vergleichbare gesetzgebende Kammer, bei 150 Sitzen 21 Fraktionen. Angesichts der Parteienvielfalt gestalten sich in den Niederlanden Regierungsbildungen nach der jeweiligen Parlamentswahl oft schwierig. Zu den neu registrierten Parteinamen gehören unter anderem "Wij doen niet meer mee aan politiek" ("Wir machen bei der Politik nicht mehr mit") und "De Nieuwe Mens" ("Der Neue Mensch").

Der aktuellen Koalitionsregierung unter Führung der konservativ-liberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) gehören drei weitere Parteien an. Sie war im Juli nach einem monatelangen Streit über den Kurs der Migrationspolitik und den Familiennachzug Geflüchteter zerbrochen. Seither ist sie nur noch geschäftsführend im Amt. Ministerpräsident Mark Rutte (VVD) will sich eigenen Angaben zufolge nach der Wahl am 22. November aus der Politik zurückziehen./pau/DP/ngu