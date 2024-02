Birrabongration Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) des Investor Centre liegt bei 33,33, was als neutrale Situation bewertet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI bei 80 und deutet somit auf eine überkaufte Situation hin, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Investor Centre in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Investor Centre-Aktie zeigt einen deutlichen Abwärtstrend. Der Wert liegt bei 0,04 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, da der Schlusskurs auch hier unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie des Investor Centre aufgrund der Analyse des RSI, des Anleger-Sentiments, der Internet-Kommunikation und der technischen Analyse mit einem "Neutral" bis "Schlecht"-Rating versehen.