Birks Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Birks liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 40,86 Prozent niedriger. Dies führt zu einer Rendite, die mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -3,39 Prozent, worunter auch Birks mit 37,47 Prozent deutlich liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Birks liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent. Die Differenz von 3,37 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,65 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,42 USD mit dem aktuellen Kurs (4,68 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstage (GD50) um 18,48 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Birks in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Anzahl und Aufmerksamkeit der Diskussionen über Birks weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in verschiedenen Kategorien, was auf eine anhaltende negative Entwicklung hindeutet.