Birks Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten Wochen hat sich bei Birks eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage in Richtung Negativ bemerkbar gemacht. Dieser Wandel tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Birks in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Im Hinblick auf die Stärke der Diskussion, oder anders gesagt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Birks in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Dabei zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist Birks einen RSI-Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Birks derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3.38%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Birks-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.