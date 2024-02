Birks Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Birks in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der Kommentare festgestellt hat. Zusätzlich wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Demnach wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Birks derzeit bei 4,77 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 3,77 USD, was einem Abstand von -20,96 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,12 USD zeigt sich ein Abstand von -8,5 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Birks beträgt derzeit 0 %, was geringer ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 % ("Spezialität Einzelhandel"). Diese Differenz von 3,44 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Birks im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,21 Prozent erzielt, was 39,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,02 Prozent, und Birks liegt aktuell 39,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.