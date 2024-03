Birkenstock überrascht bei Börsendebüt mit starken Zahlen - Aktie trotzdem unter Druck

Birkenstock präsentiert als Börsenneuling erstmals Quartalszahlen und zieht Aufmerksamkeit auf sich.

Birkenstock, der neu an der Börse notierte Sandalenhersteller, hat seine erste Quartalsbilanz vorgelegt. Die Ergebnisse verzeichneten einen beeindruckenden Anstieg des Umsatzes um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 303 Millionen Euro. Dies teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Linz am Rhein, Rheinland-Pfalz, am Donnerstag mit. Die Analysten hatten im Durchschnitt einen geringeren Umsatz von weniger als 290 Millionen Euro erwartet.

Der Nettogewinn betrug 7,15 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Verlust von rund 9,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen gibt an, dass Investitionen in zukünftiges Wachstum vorläufig die Rentabilität beeinträchtigt haben. Dazu zählt die Expansion des Unternehmens in das Werk in Pasewalk, die laut Birkenstock wie geplant verläuft.

Birkenstock, eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit, wagte Anfang Oktober den Schritt an die Börse in New York. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Aktien zu 46 US-Dollar ausgegeben, aber der Erstkurs lag bei nur 41 US-Dollar. In den Folgemonaten stieg der Aktienkurs moderat an, doch immer wieder wurde der Ausgabepreis von 46 US-Dollar getestet. Dies zeigt sich auch im aktuellen Handel an der NYSE, wo die Birkenstock-Aktie 2,38 Prozent im Minus bei 50,01 US-Dollar notiert.

Trotz seines Börsengangs bleibt Birkenstock immer noch mehrheitlich im Besitz des Hauptaktionärs L Catterton, der mit dem Luxuskonzern LVMH und dessen milliardenschwerem CEO Bernard Arnault verbunden ist. Dies bedeutet, dass nur ein relativ geringer Teil der Aktien an der Börse gehandelt werden kann, was zu stärkeren Kursschwankungen führen kann.

Dieses Ergebnis bekräftigt Birkenstocks Erfolg als eine der erfolgreichsten deutschen Marken weltweit. Mit der Expansion auf die US-Börse hofft das Unternehmen auf weiteres Wachstum und Erfolg auf dem globalen Markt.

