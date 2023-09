Birkenstock geht an die Börse: Gutes Investment?

Bereits seit Monaten wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Birkenstock geht an die Börse. Der traditionsreiche Sandalenhersteller reichte gestern seinen Börsenprospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche wird die Birkenstock-Aktie ihr Debüt an der New Yorker Börse NYSE geben.