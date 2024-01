Birkenstock nach dem Börsengang: Holpriger Start – Was Experten jetzt für die Zukunft erwarten

Birkenstock-Börsendebakel: Wie geht es weiter für den Schuhhersteller nach dem New Yorker Börsenfiasko?

Die Ankunft an der New Yorker Börse im vergangenen Oktober markierte für Birkenstock ein Fiasko. Doch wie sieht es seitdem für die Aktie aus und welche Prognosen stellen Experten für das Unternehmen, das hinter der kultigen Sandale steht, für das Jahr 2024 auf?

Birkenstock, eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit, hat seinen Hauptsitz in Linz am Rhein, Rheinland-Pfalz. Laut Unternehmensangaben reicht die Schuhmacherdynastie bis ins Jahr 1774 zurück. Das Unternehmen präsentiert sich stolz als "Erfinder des Fußbetts" und betont, dass95 Prozent seiner Produkte in Deutschland hergestellt werden, während in Portugal lediglich Komponenten gefertigt werden.

Im Laufe der Zeit hat sich Birkenstock von seinem einstigen Image als Öko-Sandale zu einem Modestück entwickelt. Im vergangenen Sommer sorgte das Unternehmen für Aufsehen, als die Hauptdarstellerin im Film "Barbie" zeitweise Sandalen des deutschen Herstellers trug. Zusätzlich zu den berühmten Schuhen hat Birkenstock auch Schlafsysteme und zertifizierte Naturkosmetik eingeführt und somit sein Prinzip des "natürlichen Gehens" weiterentwickelt.

Im Juli 2023 wurden die ersten Nachrichten über ein mögliches Birkenstock-IPO bekannt. Im September desselben Jahres reichte Birkenstock schließlich den Börsenprospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC ein.

Der Plan war, dass die Investmentgesellschaft L Catterton, die unter anderem mit dem Luxuskonzern LVMH und dessen milliardenschweren Chef Bernard Arnault verbunden ist, nach dem Börsengang an der New Yorker Börse NYSE die Kontrolle über Birkenstock behalten sollte.

Experten erklärten, dass der Grund für ein IPO in New York anstatt in Frankfurt die große Nachfrage in den USA war, die unter anderem durch den Film "Barbie" angekurbelt wurde.

Am11. Oktober 2023 folgte schließlich der Schritt auf das New Yorker Börsenparkett. Das IPO endete jedoch in einem Fiasko, als die Aktien 13 Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 US-Dollar gehandelt wurden. Insgesamt wurden 32.258.064 Aktien ausgegeben, mit denen das Unternehmen insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar erzielte und mit 8,6 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Auch der zweite Handelstag zeigte keine Besserung, als die Aktie um weitere 6,57 Prozent fiel. Im Vorfeld des IPOs hatten Analysten Bedenken geäußert und vor einer zu hohen Bewertung gewarnt. Im Nachhinein versuchten sie das Debakel zu erklären und verwiesen auf eine mögliche Überschätzung der Nachfrage seitens Birkenstock und das schwierige Klima für Mode-IPOs aufgrund von Konjunktursorgen und knapperen Verbraucher-Budgets.

Dennoch bleibt Birkenstock ein profitables und etabliertes Unternehmen, das seit vielen Jahren Gewinne erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 18,7 Prozent steigern, während der Gewinn aufgrund von ungünstigen Wechselkursen zurückging. Im November erhielt die Aktie jedoch überwiegend positive Bewertungen von Analysten, die das starke Führungsteam und das vielschichtige Wachstumspotenzial des Unternehmens lobten.

Trotz des enttäuschenden IPOs stieg die Birkenstock-Aktie Ende November 2023 erstmals über den Ausgabepreis von 46 US-Dollar. Die Zukunft des Unternehmens hinter der Kult-Latsche verspricht also weiterhin spannend zu bleiben.

