Birkenstock-Aktie: Wird der Börsengang ein Erfolg?

Weitere Suchergebnisse zu "Birkenstock Holding plc":

Am Mittwoch ist es endlich soweit: Der deutsche Traditions-Sandalenhersteller Birkenstock geht an die Börse. Doch Birkenstock reizt bei seinem Börsengang die Preisspanne nicht voll aus. Ist das Interesse von Investoren an der Birkenstock-Aktie (WKN: A3EXD1) nicht so groß wie erwartet?