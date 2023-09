Birkenstock Aktie: Wann startet das Kursfeuerwerk?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Nach der offiziellen Ankündigung seiner Pläne für einen Börsengang (IPO) steht die ikonische deutsche Schuhmarke Birkenstock im Mittelpunkt der Diskussionen. Der Schritt folgt einer äußerst erfolgreichen Zeit unter der Führung von L Catterton, einem mit LVMH verbundenen Private-Equity-Unternehmen, das vor mehr als zwei Jahren die Mehrheitsanteile von der Familie Birkenstock erworben hat.

Die Firma, deren Ursprünge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, strebt dabei eine Bewertung von 8 Milliarden Dollar an, was einen erheblichen Anstieg gegenüber der letzten Bewertung von 4,85 Milliarden Dollar im Jahr 2021 darstellt. Birkenstock konnte seinen Jahresumsatz von etwa 781 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf über 1,3 Milliarden Dollar im Jahr 2022 steigern, was einer jährlichen Wachstumsrate von 31 % entspricht.

Die Bekanntgabe...