Birddog Australia Pty Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Birddog-Aktie bei 0,12 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,087 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -27,5 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,1 AUD, was einem Abstand von -13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Birddog-Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 70, was bedeutet, dass die Aktie hier überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI für die Birddog-Aktie.