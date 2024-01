Bird Global Registered (A) Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Bird Global wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 67,68 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bird Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,79 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,0575 USD weicht somit um -96,79 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ist der letzte Schlusskurs (0,37 USD) mit einer Abweichung von -84,46 Prozent schlecht bewertet. Insgesamt erhält die Bird Global-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch überwiegend positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Bird Global wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.