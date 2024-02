Bird Global Registered (A) Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Bird Global wird derzeit mit einem Kurs von 0,053 USD gehandelt, was einer Abweichung von -59,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar -95,39 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Bird Global festgestellt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Bird Global-Aktie einen Wert von 56,92 für den RSI7 und 46,8 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung der Bird Global als "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und die technische Analyse.