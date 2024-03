Bird Construction-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Bird Construction war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab zwei Tage, an denen die Diskussion überwiegend positiv war, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt ebenfalls als "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Bird Construction derzeit um +11,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +52,18 Prozent, was auch zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 2,78 %, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 2,37 % liegt. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats gab es 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was ebenfalls zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,79 CAD, was einer Empfehlung zum Kauf der Aktie entspricht, da dies einem Anstieg von 12,42 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,49 CAD) entspricht.

Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Bird Construction-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.