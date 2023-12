Bird Construction Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen erfolgen. Laut Analysten waren die Kommentare überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Bird Construction in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bird Construction derzeit bei 9,79 CAD verläuft, was eine positive Bewertung für die Aktie ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 14,1 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +44,02 Prozent aufgebaut. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +22,29 Prozent liegt.

Die Einschätzung der Analysten basierend auf Empfehlungen der letzten 12 Monate ergibt insgesamt eine positive Bewertung, da 6 Kaufempfehlungen, 0 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufen-Empfehlungen vorliegen. Auch die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist "Gut" (3 Kaufempfehlungen, 0 Halten-Empfehlungen, 0 Verkaufen-Empfehlungen). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bird Construction liegt bei 14,38 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 29 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.