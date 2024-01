Bird Construction Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Das Unternehmen Bird Construction wird seit geraumer Zeit intensiv diskutiert. Die Diskussionsintensität ist mittel, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine schlechte Gesamtbewertung für Bird Construction in diesem Punkt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Bird Construction nun 10,07 CAD erreicht, während die Aktie selbst bei 13,54 CAD liegt. Dies führt zu einem positiven Wert von +34,46 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer "Gut"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 12,37 CAD, was einen Abstand von +9,46 Prozent und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Bird Construction als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 95,2 für einen Zeitraum von 7 Tagen und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 33,13, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für Bird Construction.

Die Analysten haben Bird Construction in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im zurückliegenden Monat gab es 3 positive und 0 neutrale oder negative Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 14,38 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,17 Prozent ergibt und somit ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung von Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie der Bird Construction.