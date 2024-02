Birchcliff Energy Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Birchcliff Energy auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 41,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 59,65 zeigt an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche zeigt sich, dass Birchcliff Energy im vergangenen Jahr eine Performance von -21,26 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 1,63 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,89 Prozent im Branchenvergleich. Im "Energie"-Sektor war die durchschnittliche Rendite 1,63 Prozent, wobei Birchcliff Energy 22,89 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Birchcliff Energy derzeit bei 7,19 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5,31 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,56 CAD, was zu einem Abstand von -4,5 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Die langfristige Meinung der Analysten zu Birchcliff Energy-Aktien ist "Neutral", mit 3 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Kürzere Einschätzungen zeigen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen innerhalb eines Monats, was wiederum zu einer letzten Bewertung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 6,91 CAD angesetzt, was eine potenzielle Performance von 30,06 Prozent darstellt und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt bewerten wir als Redaktion die Analysteneinschätzung mit "Neutral".