Birchcliff EnergyPref B Aktie: Augen auf!

Birchcliff Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 64,8 Prozentpunkte (10,13 % gegenüber 74,93 %). Aufgrund dieser großen Differenz hat die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Birchcliff Energy derzeit überkauft, mit einem Wert von 91,89, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Birchcliff Energy über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Birchcliff Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Birchcliff Energy mit -32,5 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,27 Prozent, wobei Birchcliff Energy mit 32,23 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.