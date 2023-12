Bioxyne Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bioxyne wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 46,15 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 0,02 AUD, während der Aktienkurs bei 0,011 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -45 Prozent führt und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der GD50 liegt bei 0,01 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Diskussionsintensität im Netz, werden ebenfalls berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nur geringe Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bioxyne somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor. Die Aktie von Bioxyne war zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bioxyne, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.