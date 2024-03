Bioxyne Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Bioxyne-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 0,01 AUD liegt 0 Prozent unter dem GD200 von 0,01 AUD. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,01 AUD ein "Neutral"-Signal an. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Bioxyne-Aktie wurde als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen waren weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bioxyne-Aktie liegt bei 33,33, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und zeigt somit auch eine "Neutral"-Situation.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild für die Bioxyne-Aktie.