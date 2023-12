Biovica International AB Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Biovica betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,19 Punkten, was bedeutet, dass Biovica weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI (Wert: 48,84) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Biovica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,58 SEK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,63 SEK, was einem Unterschied von -60,03 Prozent entspricht und daher zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,51 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,07 Prozent Abweichung), was der Aktie ebenfalls ein "schlechtes" Rating auf kurzfristiger Basis einbringt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bezogen auf Biovica wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was das langfristige Stimmungsbild weiter verschlechtert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Biovica eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, während größtenteils sieben Tage neutral eingestellt waren. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "neutralen" Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Biovica daher eine "neutrale" Bewertung.