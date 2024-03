Bioventus Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Bioventus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,89 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 5,6 USD, was einem Unterschied von +43,96 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,79 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +16,91 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bioventus für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Bioventus-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 18,75, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 33,03 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die Bioventus vergeben, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 5,6 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -10,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.