Bioventus Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrückgänge zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Bioventus wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle RSI7 liegt bei 24,32 Punkten, was darauf hinweist, dass Bioventus überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Bioventus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Bioventus-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was eine Abweichung von +29,89 Prozent ergibt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von -0,42 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Bioventus ergibt im Schnitt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Bioventus-Aktie aus Analystensicht also eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Bioventus wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, aber in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegend negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Demnach erhält Bioventus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.