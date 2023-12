Bioventix Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Bioventix wird der 7-Tage-RSI auf 37,93 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 34,53 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Bioventix-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Bioventix bei 3807,8 GBP liegt, während der Aktienkurs bei 4100 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,67 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +7,81 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Bioventix liegt bei 3,52 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie aufgrund der Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Bioventix war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Bioventix eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Aspekten der Analyse.