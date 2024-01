Biotron Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Biotron-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,097 AUD lag, was einem Unterschied von +94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,05 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,1 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3 Prozent) liegt. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Biotron daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik ausgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Biotron-Aktie auf 7-Tage-Basis derzeit überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 57,65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Biotron eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Biotron, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie im normalen Bereich liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen, aber in den letzten Tagen haben sich die Diskussionen vor allem auf negative Themen rund um Biotron konzentriert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".